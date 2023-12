KCTC : 4 200 soldats sud-coréens et américains participent à des exercices conjoints

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis mènent des exercices conjoints au Centre d'entraînement au combat en Corée (KCTC), situé à Inje dans la province de Gangwon.Selon l'armée de terre sud-coréenne, cet entraînement qui s'achèvera le 15 décembre, mobilise 4 200 soldats venus de la septième brigade - tout comme de la Force d'opposition (OPFOR) de Corée - et d'un bataillon de l'Équipe de combat de la brigade Stryker américaine (SBCT).Les armées des deux alliés se concentrent, entre autres, à renforcer les capacités de mission lors d’un éventuel combat conjoint. Aussi, l’objectif est de vérifier l'interopérabilité et notamment d’examiner la capacité du système de la troupe modulaire « Army TIGER ».L'« Army TIGER » est considérée comme une armée du futur, dont la capacité de combat et le taux de survie des soldats sont optimisés grâce aux technologies de la quatrième révolution industrielle.Park An-su, chef d'état-major sud-coréen de l'armée de terre, a souligné l'importance de l'entraînement militaire en conditions réelles, grâce à la simulation de vrais combats. Il a également ajouté que les exercices conjoints au niveau des petites unités pourront renforcer l'alliance Séoul-Washington ainsi que la dissuasion élargie contre toute provocation d'ennemis.De son côté, Brandon Wohlschlegel, le commandant américain de la brigade Stryker, s'est dit convaincu que cet entraînement commun - réalisé dans une installation ultra sophistiquée - contribuerait à consolider l'alliance bilatérale.