Parlement : la session extraordinaire commence aujourd’hui

Photo : Getty Images Bank

Aujourd’hui se tient une session extraordinaire au Parlement. Les députés siégeront jusqu’au 9 janvier, et ce notamment pour accélérer les discussions sur le plan budgétaire 2024 et adopter ce dernier, le 20 décembre, en séance plénière.Cependant, personne ne sait encore si la majorité et l’opposition pourront réduire leurs divergences d’opinions. A noter que le texte devait déjà être adopté avant le 2 décembre. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, critique le Minjoo d’essayer de diminuer l’enveloppe et d’y ajouter des dépenses qui permettront à son patron de s’en vanter.De son côté, la première force de l’opposition affirme qu’il faudrait augmenter certains budgets visant à soutenir les jeunes employés en CDI par les PME et les petits commerçants et industriels. Elle insiste aussi sur l’introduction de forfaits pour les cartes de transport.Le parti de centre-gauche prévoit également d’adopter, le 28 décembre, deux projets de loi sur des enquêtes spéciales. Une menée sur la première dame Kim Keon-hee, par rapport à des soupçons de manipulation d’actions de l’entreprise Woori Technology. L’autre, sur le « club des 5 milliards de wons », impliquant notamment Kwak Sang-do, l'ancien député du PPP.Les deux partis devrait encore être divisés sur la désignation de six nouveaux ministres et du président de la Commission des communications de Corée (KCC). Le parti d’opposition s’oppose à la nomination de Kang Do-hyung au poste de ministre des Océans et de la Pêche, en affirmant que ce dernier a été condamné pour conduite en état d’ivresse et violence.