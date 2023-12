Moon Jae-in : l'arrêt du dialogue conduit Pyongyang à développer davantage le nucléaire

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in, l'ancien président sud-coréen, a posté samedi dernier sur ses réseaux sociaux son opinion à propos de la situation politique avec le royaume ermite. Selon lui, le développement nucléaire nord-coréen aurait repris en raison de l'arrêt des négociations et de la rupture des points intercoréens convenus, non pas à cause du dialogue diplomatique.Le prédécesseur de Yoon Suk-yeol s'est ainsi exprimé en présentant le livre de Siegfied, « Hinge Points : An Inside Look at North Korea's Nuclear Program ». Il a expliqué que la lecture du texte serait utile afin de comprendre pourquoi les efforts diplomatiques destinés à contenir le nucléaire nord-coréen étaient stériles. Pour lui, à chaque moment décisif de résolution potentielle du dossier nord-coréen, sont intervenus des éléments idéologiques et politiques.Ces propos ont fait réagir sans tarder le Parti du pouvoir du peuple (PPP). La porte-parole du parti présidentiel a en effet critiqué l'ancien président, dont la politique de dialogue avec la Corée du Nord se serait avérée inefficace, pour ne pas dire nuisible à la sécurité nationale. Aussi a-t-elle demandé à Moon de reconnaître son échec et de s'excuser auprès de ses concitoyens.Kim Ye-ryeong a par ailleurs souligné que malgré l'accord militaire du 19 septembre 2018 signé sous l'administration de Moon, le pays communiste avait tiré des obusiers ainsi qu'un satellite de reconnaissance. Pour elle, la suspension partielle de cet accord déclarée par Séoul n'était qu'une action de légitime défense. Et pour rappel, c’est Pyongyang qui a riposté violement en rompant totalement l'accord.