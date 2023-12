Armée : augmentation des revenus pour les soldats aux grades les moins élevés

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense augmentera le revenu annuel des militaires les moins gradés jusqu’à 50 millions de wons, soit 35 000 euros.Cette décision concerne notamment les soldats qui travaillent 24 heures sur 24 aux postes de surveillance le long de la ligne de démarcation. Compte tenu de la particularité de leur lieu d'activités, le ministère a annoncé qu’il mettrait en œuvre un plan d’amélioration des conditions de travail des militaires d’ici 2027.En effet, le sergent chargé de la défense antiaérienne en première ligne verra son revenu annuel bondir jusqu'à 49 millions de wons ; le sous-lieutenant à 50 millions de wons. Leur prime, qui était plus faible que celle des fonctionnaires, augmentera également. Un bonus sera alloué aux pilotes et aux experts en numérique.Quant aux soldats, leur salaire actuel est d’un million de wons, l’équivalent de 704 euros. A cela s’ajoute normalement 300 000 wons s’apparentant à une aide gouvernementale. Cependant, à partir de 2025, ils verront eux aussi leur salaire s’élever à 1,5 million de wons, plus un soutien financier de 550 000, totalisant ainsi 2,05 millions de wons, soit 1 400 euros environ.Le ministère prévoit, par ailleurs, d’ajouter quatre hélicoptères médicaux supplémentaires aux sept d’aujourd’hui, pour effectuer des transferts urgents.