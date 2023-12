Music Bank : retour au Japon après 12 ans

Photo : KBS News

La « Music Bank », une émission musicale à succès planétaire de la KBS, a été tournée samedi dernier, au Seibu Dome de Saitama, au Japon. C’est la première fois en douze ans sur l’archipel. Plusieurs dizaines de milliers de fans de K-pop, venus de partout dans le pays, ont montré à quel point les groupes sud-coréens y sont populaires.La salle de concert était remplie des cris des fans locaux. Ces derniers ont agité des bâtons lumineux au rythme de la musique. Les 30 000 places ont toutes été vendues en un temps record. Une fan du boys band Stray Kids interrogée avant le spectacle a déclaré qu’elle chanterait en coréen. Une autre a expliqué que la K-pop présentait des chansons et des chorégraphies magnifiques.Il n’est pas rare de voir des fans japonais chanter en coréen. Ils ont d’ailleurs montré leur affection pour la culture du pays du Matin clair, en acclamant chaque artiste. Un total de vingt groupes a participé à ce spectacle. New de THE BOYZ a dit être impressionné par des messages mignons écrits sur des pancartes que les spectateurs tenaient.Le dernier enregistrement de l’émission au Japon remonte à 2011, tenue au Tokyo Dome. Cette année marque également un autre anniversaire : le vingtième de la diffusion de la série télévisée à succès de la KBS « Winter Sonata ». Rappelez-vous. Cette dernière avait créé un tel engouement auprès du public qu’on la considère comme le phénomène déclencheur de la première hallyu, la vague culturelle sud-coréenne dans l’archipel.Si-eun de STAYC a déclaré ressentir que l’influence de la K-pop se renforce davantage jour après jour. Le « 2023 Music Bank Global Festival », qui réunit en fin d’année un grand nombre des groupes les plus connus du moment sera diffusé, quant à lui, le 15 décembre.