Varsovie : vers une invalidation des contrats d’armement signés avec Séoul ?

Photo : YONHAP News

La Pologne pourrait annuler des contrats d’armement signés entre son gouvernement sortant et la Corée du Sud. C’est ce qu’a rapporté dimanche l’agence de presse britannique Reuters.Selon ce dernier, le président du parlement polonais a déclaré dimanche, à la chaîne privée Radio Zet, que les accords signés par le gouvernement intérimaire de la Droite unie, menée par le parti Droit et Justice (PiS), pourraient être invalidés.Szymon Holownia fait d’ailleurs partie du nouveau gouvernement de coalition et préside maintenant la Diète. La veille, Władysław Kosiniak-Kamysz, qui devrait être nommé au poste de ministre de la Défense, a fait lui aussi savoir qu’il examinerait et analyserait à nouveau les contrats signés par le PiS après le 15 octobre.Mariusz Błaszczak, le ministre sortant, a écrit sur X (Twitter) que la coalition des partis pro-Union européenne - ayant mis en minorité la Droite unie au Parlement - remplacerait les armes importées Séoul par celles fabriquées en Pologne. Avant d’ajouter que personne ne serait gagnant dans cette affaire.Pour rappel, la Pologne a émergé comme l’un des plus gros acheteurs d’armes sud-coréennes, alors qu’elle cherche à renforcer sa capacité de défense suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.