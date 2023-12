Urée : Séoul prolonge les tarifs douaniers flexibles jusqu’à 2024

Photo : YONHAP News

Séoul prolongera l’application de tarifs douaniers flexibles sur l’urée jusqu’à 2024, et ce, pour stabiliser le marché intérieur. Cette décision a été prise lors d’une réunion sur les chaînes d’approvisionnement et la sécurité économique, organisée ce matin, au complexe gouvernemental de Séoul.Dans le même but, la Corée du Sud continuera à multiplier les quantités d’urée importée. Elle financera une partie des frais de transport maritime pour les produits qui arriveront jusqu’en avril prochain. Objectif : réduire les dépenses des entreprises qui doivent en importer depuis d’autres pays que la Chine.Le pays du Matin clair est en pleine préparation d’un nouveau système. Ce dernier permettra de raccourcir le délai d’approbation pour l’importation des produits finis en urée à cinq jours. Il est de vingt actuellement. Il a aussi décidé d’appliquer les tarifs douaniers flexibles sur l’urée pour véhicules, importée depuis l’Indonésie et l’Arabie saoudite.A partir de janvier prochain, Séoul examinera la construction d’établissements de production d’urée sur son sol à moyen et long termes.