Tourisme : combien de voyageurs étrangers vont se rendre cette année en Corée du Sud ?

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ambitionne d’attirer 20 millions de touristes par an. Ca nous vous l’avons déjà dit, hier, dans notre « Journal ». Mais combien de visiteurs étrangers va-t-elle effectivement accueillir cette année ? Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la KTO, l’Office national du tourisme, demandent aux internautes de le deviner. Un concours à ce sujet vient d’être lancé sur internet. Il se déroulera jusqu’au 27 décembre.Les trois personnes qui ont donné les chiffres les plus proches se verront recevoir des cadeaux comme un séjour dans un hôtel à Jeju ou des billets d’avion Gimpo-Jeju. Par tirage au sort, 40 autres personnes auront droit à des billets de spectacles ou des chèques cadeaux. Les noms des heureux gagnants seront publiés à la fin du mois de janvier ou au début de février 2024, lorsque l’on aura assez de recul pour connaître le nombre officiel d’étrangers qui auront voyagé au pays du Matin clair en 2023.Un indice : entre janvier et octobre, un peu plus de 8 880 000 touristes de nationalité étrangère s’y sont rendus.