Visite d'Etat aux Pays-Bas : Yoon rencontre les ressortissants sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le président de la République est arrivé lundi aux Pays-Bas pour une visite d'Etat de cinq jours. Son programme officiel à Amsterdam a débuté avec un dîner avec des ressortissants sud-coréens.Dans un discours prononcé à cette occasion, Yoon Suk-yeol a affirmé que le secteur des semi-conducteurs était primordial, non seulement pour les industries, mais aussi pour la sécurité nationale. Il a également ajouté que son déplacement permettrait de créer une « alliance des semi-conducteurs » entre Séoul et Amsterdam.Le chef de l'Etat sud-coréen a déclaré que les relations sud-coréano-néerlandaises étaient en train de s'étendre pour couvrir des domaines de première importance. Il a ici fait référence aux sphères stratégiques tels que la défense et la sécurité, mais aussi les sphères économique, culturelle, des technologies de pointe ou encore d'éducation. Avant d’ajouter que les liens bilatéraux devraient être approfondis grâce à de nombreux accords et protocoles d'entente qui seront conclus à l'occasion de sa visite.Devant les expatriés, Yoon a aussi souligné la longue histoire d'échanges que partagent la Corée et les Pays-Bas. Il a rappelé qu'au XVIIe siècle, Park Yeon, marin néerlandais naturalisé coréen, avait contribué à la fabrication d'armes de pointe au pays du Matin clair. Une mention du Journal de Hendrik Hamel, qui avait permis de faire connaître le pays du Matin clair en Europe, a également été faite. Il a souligné que les deux nations avaient poursuivi leur coopération économique tout en partageant les valeurs de la liberté et de l'Etat de droit. Il a finalement précisé que leurs échanges commerciaux avait atteint un montant record de 16 milliards de dollars l'année dernière.Le numéro un sud-coréen a par ailleurs indiqué que la communauté sud-coréenne aux Pays-Bas avait continué de s'agrandir pour compter désormais près de 10 000 ressortissants, et qu'elle constituait aujourd’hui un atout précieux pour le pays du Matin clair.Parmi les participants à cette réunion se trouvaient notamment le ministre des Sciences et des TIC Lee Jong-ho, celui des Affaires étrangères Park Jin ou encore le conseiller présidentiel à la sécurité nationale Cho Tae-yong.