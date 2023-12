Cour suprême : entrée en fonction du nouveau président

Le nouveau chef de la Cour suprême a pris ses fonctions hier lors d’une cérémonie tenue dans les bâtiments de l’institution.Cho Hee-dae, au cours de son discours, a mis l’accent sur les difficultés découlant de retards judiciaires. Il a déclaré que ces problèmes empêchaient les citoyens de profiter de leur droit de passer devant le tribunal. Les procès retardés seront aussi à l’ordre du jour de la réunion des présidents de tribunal, prévue ce vendredi. Cho prévoit d’y analyser les causes de ce phénomène et de discuter des solutions avec ses collègues.En parallèle, la Cour suprême a entamé les procédures de désignation des nouveaux juges. Elle a annoncé qu’elle recevrait, à partir d’aujourd’hui, des recommandations de candidats qui succéderont à Ahn Chul-sang et à Min You-sook. Ces derniers prendront leur retraite le 1er janvier 2024.Pour rappel, le siège du président de la Cour suprême était vacant depuis septembre dernier, moment où son ancien chef, Kim Myeong-soo, avait pris sa retraite sans successeur.