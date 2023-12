Elections législatives : ouverture de l’inscription préliminaire des candidats

Photo : YONHAP News

La course aux élections législatives prévues le 10 avril est lancée. A 120 jours du scrutin, l'inscription préliminaire des candidats a été ouverte ce mardi.Ceux qui souhaitent effectuer leur inscription doivent déposer, auprès d'un bureau local de la Commission électorale nationale (NEC), les documents administratifs requis : une copie du livret de famille, un extrait de casier judiciaire et un dépôt de 3 millions de wons, soit 2 100 euros. Les fonctionnaires peuvent déposer leur inscription préliminaire à condition seulement d’avoir démissionné. S'ils ne passent pas par cet enregistrement préalable, ils doivent quitter leur poste avant le 11 janvier prochain pour pouvoir se porter candidats.Une fois l’inscription effectuée, les candidats préliminaires ont le droit de mener leur campagne électorale dans un périmètre restreint. Ils peuvent ouvrir un local de campagne, distribuer leurs cartes de visite et des tracts électoraux. Ils peuvent aussi passer des coups de téléphone aux électeurs. En outre, pour financer leur campagne, ils ne sont pas autorisés à collecter plus de 160 millions de wons, environ 112 000 euros. Ils doivent d’ailleurs le faire par l’intermédiaire d’un comité de soutien.L'inscription officielle des candidats se déroulera quant à elle les 21 et 22 mars prochains. Le coup d'envoi de la course électorale sera, lui, donné le 28 mars. Le vote par anticipation est prévu pour les 5 et 6 avril et le scrutin, enfin, est fixé au 10 avril.Notons que, malgré l’ouverture de l’inscription préliminaire, le nouveau découpage des circonscriptions électorales n’est toujours pas finalisé.