Onu : la Corée du Nord ne bénéficiera pas d'aides humanitaires en 2024

Photo : KBS News

Pour la quatrième année consécutive, la Corée du Nord ne figurera pas parmi les pays bénéficiaires d’aide des Nations unies (Onu). C’est ce qu’ont rapporté mardi Radio Free Asia (RFA) et la Voix de l’Amérique (VOA).Le plan d’aide humanitaire international pour 2024, publié par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH), n’inclut pas de budget pour le royaume ermite. Ce dernier ayant fermé ses frontières en 2020 pour lutter contre le COVID-19, le BCAH n’avait pas pu mener d’enquête sur place et a donc retiré, depuis 2021, le régime nord-coréen de sa liste.Eri Kaneko, porte-parole du Bureau, a déclaré aux deux stations de radio qu’il est nécessaire que des envoyés onusiens retournent le plus vite possible au nord du 38e parallèle. Objectif : fournir les produits nécessaires à la population qui n’ont pas été distribués par l’institution depuis 2020.Pour 2021 et 2022, l'organisation humanitaire avait expliqué ne pas pouvoir établir un plan d’activités pour la Corée du Nord à cause des difficultés d’entrée sur le territoire et du manque d’informations vérifiables.