Législatives : Chang Je-won du PPP ne se présentera pas comme candidat

Le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Chang Je-won, a annoncé aujourd’hui qu'il ne se présentera pas aux élections législatives prévues en avril 2024. C’était lors d'une conférence de presse tenue ce matin dans l’hémicycle.Plus tôt, dans une interview téléphonique avec la KBS, l'élu du parti au pouvoir a affirmé qu'il était toujours prêt à de gros sacrifices pour la réussite de l'administration de Yoon Suk-yeol et la victoire de son camp aux prochaines législatives. Chang, qui compte trois mandats de député à son actif, est d'ailleurs considéré comme l'un des soutiens les plus proches du président de la République.Cette annonce intervient au lendemain de la dissolution du comité d'innovation du parti conservateur. Lancé en octobre dernier, il avait pour objectif de regagner la confiance des électeurs en vue du prochain scrutin législatif. Ce comité, dirigé par Ihn Yo-han, avait alors appelé les poids lourds du PPP à renoncer à leurs acquis pour la victoire électorale du parti. Pourtant, il n'a pas réussi à faire passer ses propositions de réforme auprès de la direction de la formation et a mis fin à ses activités plus tôt que prévu. Dans ce contexte, la démarche de Chang pourrait inciter d'autres élus à lui emboîter le pas.