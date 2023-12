Varsovie : Tusk au pouvoir, quelles conséquences pour les contrats signés avec Séoul ?

Photo : YONHAP News

L'élection de Donald Tusk à la tête du gouvernement polonais suscite des inquiétudes à Séoul. La raison : les risques d’une éventuelle vague d'annulations des promesses et des contrats faits par le pouvoir précédent avec la Corée du Sud.Petit rappel : le chef de file de la coalition polonaise des forces pro-européennes a été élu lundi au poste de Premier ministre par le Parlement. Il a remporté la victoire avec 248 votes pour et 201 contre. Le leader libéral a ainsi retrouvé le poste qu'il avait quitté, il y a huit ans, suite à la prise du pouvoir par le gouvernement populiste nationaliste de Mateusz Morawiecki. Il devrait officiellement entamer son deuxième mandat de Premier ministre demain, lors de la déclaration d'investiture du nouveau gouvernement et de son président Andrzej Duda.Le retour au pouvoir de Tusk à Varsovie fait craindre une éventuelle remise à plat des politiques et des programmes initiés par le pouvoir précédent. Les inquiétudes sont particulièrement grandes pour la Corée du Sud, qui a conclu plusieurs contrats d’armement avec le précédent gouvernement polonais. Ce dernier cherchait à renforcer sa capacité de défense suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.D'ailleurs, pour rappel, le président du parlement polonais Szymon Holownia a déclaré dimanche, à la chaîne privée Radio Zet, que les accords signés par le gouvernement sortant pourraient être invalidés.