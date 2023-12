JCS : vers un renforcement de la coopération Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

Les chefs de l'état-major interarmées de la Corée du Sud et des Etats-Unis se sont engagés à développer une coopération sécuritaire solide entre Séoul, Washington et Tokyo. Et ce, dans un contexte de tensions grandissantes dans la péninsule coréenne.Le nouveau chef sud-coréen de l'état-major interarmées (JCS), Kim Myeong-soo, s'est entretenu mardi par téléphone avec son homologue américain Charles Brown. C’est une première depuis sa prise de fonction le 30 novembre dernier. Ces derniers ont échangé sur les menaces balistiques et nucléaires lancées par la Corée du Nord. Ils ont aussi discuté du renforcement de la coopération politique et militaire entre Pyongyang et Moscou.Les deux hommes ont convenu de promouvoir la coopération entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et du Japon afin de mieux répondre aux menaces pesant sur la péninsule. Pour ce faire, ils se sont engagés à travailler ensemble pour rendre opérationnel, avant la fin de l’année, le mécanisme de partage en temps réel des données d'alertes liées aux missiles nord-coréens. Objectif : établir un plan d'exercices militaires trilatéraux et élargir le champ des entraînements conjoints.Lors de cet entretien, le chef du JCS a également souligné que la rupture de l'accord militaire du 19 septembre par Pyongyang et sa poursuite du développement nucléaire et balistique menacent gravement la paix en Corée du Sud et dans le monde. Il a fini en appelant la communauté internationale à déployer les efforts nécessaires pour faire face à ces différents dangers.