BTS : Jimin et Jungkook rejoignent l’armée

Ca y est, ils sont tous partis. Avec le départ aujourd’hui de Jimin et Jungkook, tous les membres du boys band BTS effectuent leur service militaire. Les deux stars ont tout d’abord demandé aux fans de s’abstenir de venir devant le camp d’entraînement pour prévenir d’éventuelles bousculades.Dans son message d’au revoir laissé en ligne, Jungkook a aussi affirmé qu’il reviendrait après être devenu une personne plus mûre. Jimin, de son côté, a indiqué qu’il était rassuré de partir en compagnie de son camarade.Ainsi, les sept membres du groupe mondialement connu des Bangtan Boys sont tous partis remplir leur devoir militaire. Rappelons que Jin, l’aîné du groupe, a fait sa conscription l’année dernière et J-Hope en avril. RM et V sont partis, eux, hier. Quant à Suga, il exerce comme agent de service social depuis septembre. Un problème de santé l’a empêché de suivre le même parcours que ses amis.Le leader du septuor RM a déclaré il y a une semaine qu’il était inéluctable de mettre entre parenthèses leurs activités. Selon lui, les membres s’adaptent bien au changement, ils apprendront donc de nouvelles choses et passeront du bon temps n’importe où.Le ministère de la Défense prévoit de permettre aux sept jeunes chanteurs de continuer leur entraînement musical et de participer à des concerts qui se tiendront à l’étranger. Leur agence Big Hit Music prépare des contenus pour les fans du monde entier pendant leur absence. Ils ont tous renouvelé leur contrat en septembre et prévoient le retour aux horizons 2025, année où Jimin et Jungkook termineront leur enrôlement.Big Hit n’est composé que de deux groupes : les Bangtan Boys et Tomorrow By Together. Pourtant, le septuor a représenté plus de 65 % des bénéfices du label au troisième trimestre de 2022.