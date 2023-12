Visite d’Etat aux Pays-Bas : Yoon plaide pour une coopération renforcée dans les semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol est arrivé hier aux Pays-Bas pour une visite d'Etat de cinq jours. Il s’agit de la première visite d’Etat d’un numéro un sud-coréen depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1961.Son programme à Amsterdam a débuté par un dîner avec des ressortissants sud-coréens. Dans un discours prononcé à cette occasion, Yoon a souligné que la Corée du Sud et les Pays-Bas avaient poursuivi leur coopération économique tout en partageant les valeurs de la liberté et de l'Etat de droit, et que leurs échanges commerciaux avaient atteint un montant record de 16 milliards de dollars l'année dernière.Devant les expatriés, le chef de l'Etat a affirmé que le secteur des semi-conducteurs était primordial, non seulement pour les industries, mais aussi pour la sécurité nationale. Il a également ajouté que son déplacement permettrait de créer une « alliance des semi-conducteurs » entre Séoul et Amsterdam.En effet, le président Yoon doit effectuer aujourd’hui une visite aux usines d'ASML, fabricant du matériel de lithographie EUV, nécessaire à la production des puces de haut niveau. Elle sera suivie d’une cérémonie de bienvenue organisée par le roi Willem-Alexander et son épouse la reine Maxima.Quant à demain lors du sommet Yoon-Lutte, ce sera la création d'un mécanisme de dialogue consacré aux semi-conducteurs et de l'identification de projets conjoints en la matière qui sera à l’ordre du jour.