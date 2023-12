Météo : neige et pluie dominent ce mardi

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, il pleut ou il neige sur le sud de la péninsule coréenne. Les températures étaient comprises entre 2 et 13°C ce matin, avec 5°C dans la capitale. Cet après-midi, les minimales seront de 7°C à Gangneung et les maximales atteindront 16°C sur l’île méridionale de Jeju.Dans la province de Gangwon, entre 5 et 15 cm de neige tomberont au cours de la journée. A Hyangnobong, un des pics montagneux de la région, 73 cm sont tombés avant le petit matin. La ville côtière de Yangyang notamment, s’est réveillée sous un manteau blanc. Paysage féérique oui, mais prudence reste de mise sur les routes, d’autant plus qu’il faut s’attendre à du verglas sur ces dernières.La pluie a majoritairement cessé dans la fin de matinée, mais dans l’est de la province de Gangwon et à Jeju, elle pourrait continuer jusque dans la soirée. Météo-Corée a prévu entre 5 et 30cm de précipitations dans ces régions.Des avertissements vent fort ont été lancé sur tout le territoire, alors il faudra rester prudents !