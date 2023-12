Séoul-Vatican : 60e anniversaire des relations diplomatiques

Photo : YONHAP News

Hier, la Corée du Sud et le Saint-siège ont fêté le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Les messes de célébration se sont tenues respectivement à Séoul et à Rome. Lors de l’événement au Vatican, le ministre sud-coréen de la Culture a déclaré que les deux parties uniront leurs forces pour offrir la paix et l’harmonie à leurs habitants, voire aux citoyens du monde entier.Yu In-chon a affirmé que les relations bilatérales ont progressé de manière importante au cours de ces six dernières décennies en se basant sur une confiance et une amitié profondes. Puis, il s’est rappelé des moments significatifs entre Séoul et le Vatican, comme le développement de leur relation, ou l’installation de la statue de Saint-André Kim Tae-gon à la basilique Saint-Pierre en septembre. Ce dernier fut le premier prêtre catholique coréen de l’Histoire.L’ancien acteur a indiqué que la culture était le remède à de nombreux conflits sociaux et prenait soin des personnes marginalisées. Avant d’ajouter que les deux côtés élargiraient les échanges culturels et poursuivraient leur coopération étroite, notamment pour organiser avec succès les Journées mondiales de la Jeunesse qui se dérouleront à Séoul en 2027.