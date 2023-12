Emploi : 277 000 nouveaux postes en novembre

Photo : YONHAP News

En novembre, le nombre de travailleurs a bondi de 277 000 en glissement annuel. Selon les données publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat), 28,7 millions de personnes sont salariées en Corée du Sud.Le nombre de nouveaux postes est toutefois tombé en dessous de la barre des 300 000 en trois mois. Pour rappel, le chiffre était situé entre 300 000 et 400 000 de janvier à juin avant de reculer à 211 000 en juillet et à 268 000 le mois suivant. Puis, il a rebondi de nouveau à plus de 300 000 en septembre et en octobre.Le taux d’emploi des personnes âgées de 15 ans et plus a néanmoins augmenté de 0,4 point en un an pour s’élever à 63,1 %. Chez les 15-64 ans, ce chiffre a atteint 69,6 %. Il s’agit d’une hausse de 0,6 point pendant la même période l’année dernière.Le taux de chômage a été, quant à lui, de 2,3 %. C’est comparable à l’an passé durant la même période. Le nombre de personnes sans emploi s’est élevé à 677 000 en novembre. C’est 11 000 de plus qu’il y a un an.