NYT : les Mulhwe Noodles choisies parmi les 23 meilleurs plats 2023

Photo : YONHAP News

Un plat de nouilles servi dans un restaurant coréen à San Francisco en Californie a été choisi comme l’un des « 23 meilleurs plats 2023 » du classement établi par le New York Times.Son nom est Mulhwe Noodles. C’est une soupe froide « revisitée » avec des fruits de mer et des nouilles. On doit sa création au chef Min Seung-hyun.D’après le quotidien américain, « à première vue, on voit chaque ingrédient bien distinctement, mais tout s’harmonise à merveille une fois dans la bouche ». Avant d’ajouter que « c’est un met qui donne de l’énergie, et ce en n’importe quelle saison de l’année ».Lors d’un entretien accordé dans une presse locale, Min a déclaré qu’il aimerait que son établissement ouvert l’année dernière serve d’introduction à la K-food à tous ceux qui ne sont familiers avec la cuisine du pays du Matin clair.