Visite d’Etat aux Pays-Bas : Yoon se rend au siège d’ASML

Photo : YONHAP News

En visite d'Etat aux Pays-Bas, le président de la République s'est rendu mardi au siège d'ASML. Située à Veldhoven, à quatre heures en voiture d'Amsterdam, cette société est le leader mondial des systèmes de photolitographie utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs.Yoon Suk-yeol était accompagné des chefs des groupes mondiaux de fabrication de puces, Lee Jae-yong de Samsung Electronics et Chey Tae-won de SK. Une visite qui montre la volonté du chef de l’Etat de créer une véritable « alliance des semi-conducteurs » entre les deux pays.Au cours de ce déplacement, le numéro un sud-coréen a pu entrer dans les salles blanches de l'usine, des endroits hautement protégés et contrôlés. C'est une première pour un dirigeant étranger.Pour la Corée du Sud, acteur majeur du secteur des semi-conducteurs, il est essentiel de collaborer avec ASML afin de pouvoir contrôler le cycle de production complet des puces. C'est ce qu'a expliqué le Bureau présidentiel de Yongsan. D'ailleurs, les Pays-Bas constituent un pilier clé de stabilisation des chaînes d'approvisionnement, ces dernières étant perturbées par une concurrence technologique accrue entre les Etats-Unis et la Chine.Cette visite a été suivie par une rencontre avec les représentants des principales entreprises et institutions sud-coréennes et néerlandaises du secteur des semi-conducteurs. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président Yoon a estimé que l'innovation technologique dirigée par ASML constituait un levier puissant de la quatrième révolution industrielle dans le monde. Il a également remercié les sociétés néerlandaises en la matière pour avoir élargi leurs investissements au pays du Matin clair.Par ailleurs, Séoul et Amsterdam ont signé trois protocoles d'entente (MOU). Les deux parties ont convenu de créer une académie permettant aux étudiants en ingénierie des deux pays de se former aux technologies de pointe des semi-conducteurs.Ce n’est pas tout. Samsung Electronics et ASML ont décidé d’investir environ 700 millions d’euros, pour créer en Corée du Sud un centre de R&D. Ce dernier sera dédié aux processus de fabrication de semi-conducteurs ultrafins utilisant des équipements de lithographie EUV de nouvelle génération. Enfin, SK hynix et ASML se sont engagées à coopérer pour développer ensemble une technologie de recyclage de l'hydrogène, destinée aux équipements EUV.