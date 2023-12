Photo : YONHAP News

La pluie a cessé et laissé place à quelques éclaircies ce mercredi matin. Notamment sur la côte est, où des rayons de soleil viennent illuminer le littoral. Pourtant, ils seront de courte durée et la grisaille sera de retour dans l’après-midi sur l’intégralité du territoire.Concernant les températures, elles varient au réveil entre – 2°C à Chuncheon et 7 à Busan. La maximale est pour l’île méridionale de Jeju avec 11°C. Il fait 0 à Suwon, 2 à Séoul et Daejon et 7°C dans le Jeolla du Sud.Cet après-midi, le mercure enregistrera des températures encore douces pour la saison mais qui se rafraîchissent de plus en plus. Il fera 12°C dans la capitale, à Gangneung et à Andong, 14°C à Yeosu et Mokpo et 18 à Jeju.