Affaire Terraform Labs : Kwon restera deux mois de plus en détention

Photo : YONHAP News

Kwon Do-gwon, co-fondateur de la société de blockchain Terraform Labs, restera deux mois de plus en détention au Monténégro. C’est ce qu’a rapporté mardi le quotidien local Pobjeda en citant Marija Rakovic, responsable des relations publiques de la Haute cour de Podgorica.La justice monténégrine a décidé de prolonger de deux mois la détention de Kwon Do-hyung, de son vrai nom, dans le pays. La principale raison est le risque que ce dernier réussisse à s’enfuir. Cette demande de non libération a été faite, par la Corée du Sud et les Etats-Unis. Kwon est en effet recherché par les deux pays pour escroquerie de plusieurs milliards de dollars sur des actifs de crypto-monnaie.L’homme avait été condamné, le 15 juin, à six mois de prison par la Haute cour de Podgorica dans le cadre de sa procédure d’extradition. Sa détention, qui devait arriver à son terme ce vendredi, a donc été prolongé jusqu’au 15 février. Le tribunal monténégrin avait approuvé l’extradition du sud-Coréen le mois dernier, mais ce dernier avait toutefois fait appel. La Cour d’appel réexamine actuellement sa demande de reconsidération de jugement.