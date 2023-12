Washington : sanctions contre les transporteurs russes impliqués dans les trafics d’armes Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont imposé des sanctions à des compagnies maritimes russes impliquées dans les transferts d'armes entre Pyongyang et Moscou. Son département d'Etat a annoncé mardi une nouvelle liste de personnes et entités visées par ses condamnations prises contre la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine.Sur cette liste figurent IBEX Shipping, AZIA Shipping Holdings et AZIA Shipping Company. Ces dernières sont accusées par Washington d'avoir participé aux exportations d'armes nord-coréennes vers la Russie.IBEX Shipping et AZIA Shipping Holdings exploitent respectivement trois et huit navires battant pavillon russe. Quant à AZIA Shipping Company, basée à Vladivostok, elle a approvisionné en fournitures le ministère russe de la Défense.Les autorités sud-coréennes et américaines estiment que la Corée du Nord aurait livré massivement des armes et des équipements militaires à la Russie vers la fin du mois de juillet dernier. Ce serait concomitant avec la visite du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou à Pyongyang.Selon les observateurs, les trafics d'armes entre les deux alliés se seraient poursuivis après le sommet Kim-Poutine, tenu le 13 septembre. En contrepartie, Moscou aurait fourni ses technologies spatiales à Pyongyang en lui permettant de lancer un satellite espion le mois dernier.