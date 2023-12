La Corée du Nord et le gouverneur de Primorié tiennent une réunion à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de Primorié, Oleg Kozhemyako, et le ministre nord-coréen des Relations économiques externes, Yon Jong-ho, ont tenu hier une réunion sur la coopération économique bilatérale, au palais de Mansudae, à Pyongyang. C’est ce qu’a rapporté ce matin l’Agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA).Ji Kyong-su, le vice-ministre des Relations économiques externes, et d’autres membres de la délégation russe y ont également assisté.D’après la KCNA, les discussions ont porté sur l’élévation de la coopération économique entre les deux nations. Le comité nord-coréen pour la promotion du commerce international et le gouvernement de la région de Primorié ont aussi signé un protocole sur la coopération commerciale de leurs groupes de travail.La délégation russe est arrivée hier dans la capitale nord-coréenne. Kozhemyako avait indiqué le mois dernier à un média local qu’il discuterait avec Pyongyang de la coopération en matière de tourisme, de commerce et d’agriculture des deux pays. Il est aussi probable que l’envoi de main-d’œuvre nord-coréenne à la région russe soit discuté durant ce déplacement.Au Sud, le Service national du renseignement (NIS) a détecté récemment, de son côté, des signes indiquant que, effectivement, Pyongyang essaie de dépêcher ses travailleurs chez son allié. Même si l’envoi de main d’œuvre nord-coréenne à l’étranger constitue une violation des résolutions onusiennes, certains travailleurs résideraient dans l’Extrême-Orient russe.