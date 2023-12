Les USA inscrivent un sud-Coréen sur la nouvelle liste des sanctions contre la Russie

Photo : YONHAP News

Un ressortissant sud-coréen s'est vu infliger des sanctions prises par les Etats-Unis à l'encontre de la Russie, en guerre contre l'Ukraine. L’Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor a annoncé mardi une nouvelle série de sanctions contre plus de 150 entités et individus. La Chine, la Turquie et les Emirats arabes unis, qui ont soutenu l'acquisition d'équipements militaires par Moscou, sont aussi concernés.Un individu de 61 ans de nationalité sud-coréenne du nom de Lee a été inscrit sur cette nouvelle liste. Selon le Trésor américain, il s'agit d'un agent d'approvisionnement clé travaillant pour le compte de la société russe AK Microtech. Cette dernière est spécialisée dans le transfert des technologies étrangères, liées aux semi-conducteurs, vers des équipementiers électroniques russes. Elle a été inscrite sur la liste noire du Trésor américain en juillet dernier.D'après les autorités américaines, le citoyen sud-coréen aurait permis à AK Microtech de se procurer des technologies et du matériel nécessaire à la production de puces auprès des fournisseurs sud-coréens, japonais et américains.Les individus sanctionnés sont interdits d'entrer sur le territoire américain, et leurs avoirs aux USA sont gelés. De plus, les citoyens et entreprises américains ne peuvent plus faire du commerce avec les personnes ou entités frappées par ces sanctions.