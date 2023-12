BAD : prévision de 2,2 % de croissance pour la Corée du Sud en 2024

Photo : YONHAP News

La Banque asiatique de développement (BAD) a prévu pour la Corée du Sud une croissance économique de 2,2 % en 2024. Selon son rapport sur les perspectives économiques en Asie, publié aujourd’hui, elle a maintenu ainsi sa précédente prévision de septembre.Pour rappel, le Fonds monétaire international (FMI) et l'Institut de développement de Corée (KDI) avaient eux aussi prévu une croissance de 2,2 % pour le pays du Matin clair. La Banque de Corée (BOK) et l’institut sud-coréen de la finance (KIF) misent, eux, sur une progression de 2, 1 %. Enfin, Séoul et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sont plus optimistes, et tablent sur une croissance de 2,4 % et de 2,3 %.L’institution, située aux Philippines, a expliqué que plusieurs facteurs positifs comme négatifs, tels que le rétablissement des exportations et les incertitudes économiques mondiales, influençaient l’économie sud-coréenne.Pour cette année, la BAD a prédit une hausse du PIB sud-coréen de 1,3 %. Elle a relevé sa prévision pour la région asiatique à 4,9 %, sur fond de rebond de croissance économique en Chine et en Inde.La BAD a aussi revu en hausse ses attentes sur l’inflation en Corée du Sud à 2,5 % pour 2024, contre 2,2 % auparavant. Selon elle, la pression à la hausse de l’inflation de base demeure toujours avec la flambée des prix de l’énergie et des produits alimentaires.