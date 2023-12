Washington veut créer nouveau régime multilatéral de contrôle des exportations

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis mènent actuellement des discussions avec leurs alliés, dont la Corée du Sud, afin de créer un nouveau régime multilatéral de contrôle des exportations. Ils auraient pour objectif de protéger leurs technologies de pointe, d’un éventuel transfert vers des pays ennemis. Cela concernerait principalement les domaines des semi-conducteurs et de l’informatique quantique. C'est ce qu'a fait savoir mardi un haut responsable américain.Lors d'un forum sud-coréano-américain sur la sécurité économique organisé à Washington, Alan Estevez, sous-secrétaire au Commerce pour l'industrie et la sécurité des USA, a souligné deux faits. Il a d’abord estimé que les systèmes de contrôle actuels, dont l'Arrangement de Wassenaar, n'étaient pas capables de suivre la vitesse du développement technologique. Il a ensuite souligné la nécessité d'instaurer un nouveau fonctionnement, capable d'agir « à une vitesse quantique ».Pour rappel, l'Arrangement de Wassenaar est un régime multilatéral de contrôle des exportations auquel adhèrent 42 pays, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Russie et l'Ukraine. Il a été créé en 1996 dans le but d'empêcher la prolifération d'armements conventionnels et de biens et technologies à double usage.Le responsable américain a fait remarquer que ce dernier fonctionne sur la base du consensus des pays participants, ce qui empêche la prise de mesures dissuasives contre le Kremlin. Dans la foulée, il a insisté sur la nécessité d'instaurer un nouveau mécanisme de contrôle centré sur les technologies ainsi que sur les pays détenteurs de ces dernières.Concernant les semi-conducteurs, Estevez a affirmé qu'il n'y avait pas beaucoup de pays fabriquant des puces ou des équipements de la sorte dans le monde, et que ces nations productrices pourraient participer à la nouvelle entente. Il a également indiqué que la Corée du Sud faisait partie des rares pays lancés dans le développement des ordinateurs quantiques de pointe. De ce fait, sa participation à cette nouvelle entente serait indispensable.