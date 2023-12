Gangwon : une chute de neige créé un paysage féérique

Photo : YONHAP News

Plus de 70 centimètres de neige, tombés sur la chaîne de montagnes Baekdudaegan, offrent des images magnifiques de paysages recouverts d'une bonne couche de poudreuse. Les habitants des villages sur ce massif dans le nord-est, étaient pressés de déblayer les routes, mais les touristes en ont profité pour apprécier des scènes d’une beauté inattendue.Les randonneurs ont pris des photos de paysages sublimés par la glace. Jang In-sook, venue de Hwaseong de la province de Gyeonggi, a indiqué au micro de la KBS que cela donnait envie de faire une bataille de boules de neige comme dans son enfance, et qu’on pouvait sentir qu’elle venait de tomber. Son odeur était encore toute fraîche.Dans un village montagneux de la province de Gangwon, situé à 650 mètres d’altitude, un tracteur a ouvert la voie. Shin Hwang-yong, le chef du village, a témoigné que plus de 50 centimètres étaient tombés dans son quartier, et qu’il faudrait enlever une grande partie de ce manteau blanc des routes pour que les habitants puissent atteindre les établissements publics.En effet, ce dernier monte jusqu’aux genoux autour de certains arrêts de bus. Kim Tae-gyu, un habitant du village, a commencé à déneiger tôt le matin, mais il est impossible pour lui de tout enlever. Il a alors décidé de ne retirer que le strict minimum, afin de pouvoir partir de chez lui et garer sa voiture.