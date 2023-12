Séoul enquête sur le sud-Coréen ciblé par les sanctions américaines contre la Russie

Photo : YONHAP News

Les autorités de Séoul mènent actuellement une enquête sur un citoyen sud-coréen inscrit par l'administration américaine sur sa nouvelle liste des sanctions visant la Russie. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Un responsable du ministère a affirmé que les autorités avaient déjà pris connaissance des soupçons pesant sur cet individu et lancé une investigation. Il a également souligné que Séoul avait adopté et mettait correctement en œuvre les mesures de contrôle des exportations et de restrictions sur les opérations financières prises contre Moscou. Ainsi, il assume pleinement son rôle de membre responsable de la communauté internationale.Le haut fonctionnaire sud-coréen a ajouté que le pays continuera de coopérer étroitement avec les Etats-Unis afin d’empêcher la Russie de contourner les contrôles d’exportation. Cela passera notamment par la mise en œuvre totale des mesures de sanctions déjà existantes.Pour rappel, une nouvelle liste des sanctions des USA contre la Russie, dévoilée mardi par le Trésor américain, incluait un agent d'approvisionnement sud-coréen du nom de Lee. Celui-ci aurait aidé la société russe AK Microtech, inscrite sur la liste noire américaine, à se procurer des technologies et du matériel nécessaires à la production de puces auprès des fournisseurs sud-coréens, japonais et américains.