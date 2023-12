Bien-être animal : les aquariums sont interdits d’accueillir de nouveaux cétacés

La Corée du Sud renforcera ses mesures pour la protection et l’amélioration du bien-être des animaux marins en aquarium.Le ministère des Océans et de la Pêche a annoncé aujourd’hui que la loi révisée sur la gestion des zoos et des aquariums entrerait en vigueur dès demain. Ces derniers doivent désormais répondre à des critères bien précis pour obtenir une autorisation avant leur ouverture. Les établissements en service sont obligés, eux aussi, de satisfaire ces prérogatives dans un délai de cinq ans.La loi interdit notamment d’amener de nouveaux cétacés dans les bassins aux fins d’exposition publique. Il sera également illégal d’organiser des programmes permettant aux visiteurs de toucher et de nourrir, par exemple, les dauphins.