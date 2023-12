Visite d’Etat aux Pays-Bas : Yoon soutiendra la coopération Séoul-Amsterdam en matière de puces

Photo : YONHAP News

Aux Pays-Bas où il effectue une visite d’Etat depuis lundi, le président de la République s'est rendu hier au siège d'ASML, le leader mondial des systèmes de photolithographie EUV, utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs.Yoon Suk-yeol était accompagné des chefs des groupes mondiaux de fabrication de puces : Lee Jae-yong de Samsung Electronics et Chey Tae-won de SK. Une visite qui montre sa volonté de créer une véritable « alliance des semi-conducteurs » entre les deux pays. Lors de celle-ci, le chef de l’Etat sud-coréen a promis d'apporter tout le soutien nécessaire à la réussite de la coopération bilatérale en matière de puces.Par ailleurs, trois protocoles d'entente (MOU) ont été signés. Les deux parties ont convenu de créer une académie permettant aux étudiants en ingénierie des deux pays de se former aux technologies de pointe des semi-conducteurs.Ce n’est pas tout. Samsung Electronics et ASML ont décidé d’investir environ 700 millions d’euros, pour créer en Corée du Sud un centre de R&D. Ce dernier sera dédié aux processus de fabrication de semi-conducteurs ultrafins utilisant des équipements de lithographie EUV de nouvelle génération. Enfin, SK hynix et ASML se sont engagées à coopérer pour développer ensemble une technologie de recyclage de l'hydrogène, destinée aux équipements EUV.Au cours de ce déplacement, le numéro un sud-coréen a pu entrer dans les salles blanches de l'usine, des endroits hautement protégés et contrôlés. C'est une première pour un dirigeant étranger. Selon le secrétaire présidentiel en chef aux affaires économiques, Park Chun-sup, cela démontre les liens de confiance entre les industriels des deux pays.Ce mercredi, le président Yoon doit s’entretenir avec le Premier ministre Mark Lutte. Au menu de leur sommet : la création d'un mécanisme de dialogue consacré aux semi-conducteurs et la coopération économique et sécuritaire bilatérale.