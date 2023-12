Scandale des « enveloppes d’argent » : demande de mandat d’arrêt contre Song Young-gil

Photo : YONHAP News

Le Parquet a demandé aujourd’hui au tribunal de délivrer un mandat d’arrêt contre Song Young-gil, ancien patron du Minjoo, la première formation de l’opposition. Il est soupçonné d’avoir violé la loi relative au fonds politique et d’avoir reçu un pot-de-vin.Entre mars et avril 2021, à l’approche d’un congrès du parti de centre-gauche, Yoon Kwan-suk, ancien élu, aurait donné vingt enveloppes d’argent à certains membres de l'assemblée pour faire élire Song à la tête de celui-ci. Ce dernier est lui aussi suspecté d’avoir été impliqué dans ce scandale. Il aurait lui-même créé un fonds politique illégal d’une valeur de 700 millions de wons, un peu moins de 500 000 euros, à travers un institut de recherche. Ensuite, il aurait récupéré une partie de cette somme comme pot-de-vin.Les procureurs l’avaient convoqué, le 8 décembre, comme suspect. Song avait toutefois réfuté toutes les accusations et refusé de témoigner.