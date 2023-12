Photo : YONHAP News

Le bibimbap, un plat à base de riz cuit à la vapeur recouvert de plusieurs ingrédients différents, est arrivé en tête du classement des mots les plus recherchés dans la catégorie des recettes, sur Google, en 2023.Les « mots les plus recherchés de l’année » sont le palmarès des mots-clés qui ont enregistré une forte hausse de recherches par rapport à l’année précédente.Dans la catégorie des chansons, « Cupid » du groupe féminin Fifty Fifty s’est classé au cinquième rang du classement mondial, et « Seven » de Jungkook de BTS au dixième.Enfin, dans le domaine des séries télévisées, « L'Empire du sourire » et « The Glory » ont occupé respectivement les sixième et septième places.