Visite d’Etat aux Pays-Bas : Yoon reçu par Lutte

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre néerlandais Mark Lutte ont tenu ce mercredi un sommet à la Haye. Il est arrivé aux Pays-Bas, rappelons-le, avant-hier pour une visite d’Etat. Une première depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1961.Au menu de leurs discussions : la création d'un mécanisme de dialogue consacré aux semi-conducteurs et la coopération économique et sécuritaire bilatérale.Hier, le président Yoon s’est rendu au siège d'ASML, le leader mondial des systèmes de photolithographie EUV, indispensables à la fabrication de semi-conducteurs. Il était accompagné des chefs des groupes mondiaux de production de puces : Lee Jae-yong de Samsung Electronics et Chey Tae-won de SK. Ce déplacement avait déjà montré sa volonté de créer une véritable « alliance des semi-conducteurs ».