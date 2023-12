Visite d’Etat aux Pays-Bas : Yoon et Lutte tient un sommet bilatéral

Photo : YONHAP News

A la Haye, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre néerlandais Mark Lutte ont tenu aujourd’hui un sommet bilatéral. Leurs discussions ont été dominées par les sujets des semi-conducteurs, de la défense, de l’environnement ainsi que des échanges humains. Les détails viennent d’être rendus publics à travers une déclaration conjointe.Lors de ce tête-à-tête, les deux leaders ont tout d’abord affirmé que la visite d’Etat du numéro un sud-coréen aux Pays-Bas qui a débuté lundi - une première depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1961 - servira de tremplin pour élever d’un cran les liens bilatéraux. Ils ont ensuite décidé d’élargir leur coopération dans le domaine des semi-conducteurs.Tout en dénonçant les provocations sans précédent de la Corée du Nord, qui menacent la paix internationale, Yoon et Lutte se sont aussi mis d’accord pour renforcer les échanges en défense et en sécurité entre les deux nations. Des efforts conjoints pour améliorer les droits de l’Homme au nord du 38e parallèle seront aussi menés.L’environnement a également été à l’ordre du jour. La Corée du Sud et les Pays-Bas travailleront main dans la main pour faire face aux changements climatiques et pour atteindre la neutralité carbone.Enfin, afin d’accroître les échanges humains, notamment entre les jeunes, le quota de participants éligibles au programme de visa vacances-travail sera doublé : de 100 actuellement à 200.Un autre moment fort du voyage du président Yoon aux Pays-Bas : sa visite au siège d'ASML, le leader mondial des systèmes de photolithographie EUV, indispensables dans la fabrication de semi-conducteurs. Il était accompagné des chefs des groupes mondiaux de fabrication de puces, Lee Jae-yong de Samsung Electronics et Chey Tae-won de SK. Ce déplacement avait déjà montré sa volonté de créer une véritable « alliance des semi-conducteurs ».