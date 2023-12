Missiles nord-coréens : Séoul, Washington et Tokyo partageront bientôt des informations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon partageront bientôt des informations à propos des alertes aux missiles nord-coréens. C’est ce qui avait été convenu lors du sommet trilatéral, en août, à Camp David.Mira Rapp-Hooper, la directrice principale pour l'Asie de l'Est et l'Océanie du Conseil de sécurité des USA, a déclaré mercredi à la Brookings Institution, à Washington, que les trois alliés pourront partager des données liées aux missiles nord-coréens en temps réel d’ici quelques jours.L'experte de l'Indo-Pacifique a souligné que l’adoption de l’ « engagement à consulter » constituait l’un des résultats les plus importants de la réunion entre les dirigeants des trois pays. Pour rappel, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et ses homologues américain et japonais, Joe Biden et Fumio Kishida, s’étaient engagés à réagir immédiatement, si l’une des trois nations était confrontée à un défi régional ou à une menace. A la suite du sommet, le président des USA a indiqué que Washington et ses deux alliés accéléreront aussi le partage d’informations sur le lancement de missiles et les cyberactivités du régime de Kim Jong-un.Le commandement américain pour la région indopacifique compte recueillir d’abord des informations liées aux missiles nord-coréens de Séoul et de Tokyo avant de les répartir à nouveau. La Maison Blanche estime que ce système de partage contribuerait à réagir efficacement aux menaces balistique et nucléaire de Pyongyang.