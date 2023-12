Pyongyang qualifie le partage d’informations entre Séoul, Washington et Tokyo d’action irréfléchie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a critiqué le partage d’informations à propos des alertes à ses missiles que Séoul, Washington et Tokyo prévoient se mettre en place. Selon elle, c’est une « action militaire irréfléchie ».Le Rodong Sinmun a affirmé, dans un article paru aujourd’hui, que ce système, dirigé par les Etats-Unis, aggravait la situation politique régionale. Cela aboutira, selon lui, à un affrontement encore plus terrible. Le journal du Parti des travailleurs a indiqué que les sud-Coréens comptaient beaucoup trop sur les Américains, à tord.Le média nord-coréen a déclaré que Washington poussait Séoul à empirer les difficultés politiques de la péninsule, et ce pour justifier une potentielle invasion du Nord. Il a aussi défini le partage d’informations comme un moyen pour les Etats-Unis de contrôler et de dominer la Chine et la Russie. Le journal du régime de Kim Jong-un a souligné que ce sont, à l’inverse, les USA qu’il faudrait contrôler et dominer, car ces derniers détruiraient la paix par la force.Rappelons que Séoul, Washington et Tokyo ont convenu de lancer un système de partage d’informations sur les alertes aux missiles nord-coréens avant la fin de l’année. Mira Rapp-Hooper, directrice principale pour l'Asie de l'Est et l'Océanie du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a précisé mercredi que le système serait mis en œuvre d’ici quelques jours.