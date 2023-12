Sommet Séoul-Amsterdam : Yoon et Lutte officialisent une « alliance de semi-conducteurs »

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre néerlandais Mark Lutte ont convenu mercredi de renforcer la coopération dans la sécurité économique, notamment en matière de semi-conducteurs.Lors du sommet, tenu à la Haye, les deux dirigeants se sont aussi accordés à consolider les relations de partenariat stratégique entre les deux pays. Le numéro un sud-coréen a déclaré que Séoul et Amsterdam réagiraient ensemble à la crise de la sécurité économique et respecteraient les règles établies selon la volonté de la communauté internationale.Le communiqué commun, d’un total de vingt clauses, met l’accent sur l’élargissement de la coopération en matière de sécurité économique. Dans ce cadre, les deux leaders ont officialisé leur « alliance de semi-conducteurs ». C’est la première fois que la Corée du Sud et les Pays-Bas forment officiellement une telle union liée aux semi-conducteurs avec d’autres pays. Lutte l’a définie comme une initiative prometteuse et un accord gagnant-gagnant.Yoon a participé ensuite à un forum d’affaires qui a rassemblé des entrepreneurs des deux pays. Il a également rencontré des vétérans néerlandais de la guerre de Corée et leur a offert des « uniformes de héros ». Selon l’agenda officiel, il rentrera au pays du Matin clair demain.