Météo : les précipitations se poursuivent

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, le temps reste couvert sur l’ensemble de la péninsule. Même si la province de Jeolla et l’île méridionale de Jeju apercevront quelques rayons de soleil dans la matinée, ces éclaircies seront de courte durée et laisseront très vite place aux nuages gris et à la pluie.Ce matin, la température minimale est pour Chuncheon avec 3°C. Il fait entre 8 et 11°C sur la côte est où se trouve justement cette ville, 8°C également à Séoul et 10 à Mokpo et Gwangju dans le sud-ouest. L’île de Jeju enregistre comme à son habitude la maximale avec 14°C.Cet après-midi, il pleuvra sur l’ensemble du territoire malgré des températures plutôt douces. Le mercure affichera entre 12 et 15°C dans le Gyeongsang du Sud, 10°C dans la région métropolitaine et entre 10 et 12°C dans la province de Gangwon. On peut d’ailleurs espérer quelques flocons dans les montagnes de cette dernière.Les routes peuvent être glissantes et des routes verglacées peuvent apparaître par endroits, en particulier dans les zones intérieures et montagneuses, alors soyez prudent pour éviter les accidents en conduisant !