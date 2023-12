Choo Kyung-ho demande de limiter les fluctuations du marché financier

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie Choo Kyung-ho a demandé aux établissements publics de s’efforcer de limiter la volatilité du marché financier. Il a tenu ces propos dans une réunion organisée ce matin, faisant suite à la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) de maintenir ses taux directeurs à 5,5 % hier.Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que le taux directeur était proche de son pic dans la politique de resserrement monétaire et que des discussions étaient en cours pour déterminer le moment de sa réduction. Après cette décision, dans l’attente de la baisse des taux, les cours des actions ont explosé et le dollar a vu sa valeur dégringoler.Le gouvernement sud-coréen, quant à lui, a affirmé que le marché financier du pays était plutôt stable alors que les actions et le taux de change du won contre la monnaie verte suivaient une tendance similaire à celle des principaux pays.L’exécutif et la Banque de Corée (BOK) ont tout de même déclaré qu’ils assureraient la gestion des domaines sensibles pour réduire les fluctuations du marché’ Et ce, dans un contexte où le taux d’intérêt reste toujours élevé et l’incertitude de l’économie mondiale risque de grandir notamment à cause des conflits au Moyen-Orient.Les autorités prévoient de surveiller le marché financier et le marché des changes 24 heures sur 24 avec la collaboration des institutions concernées, et de mettre en œuvre des mesures de stabilisation le cas échéant.