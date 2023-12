Lee Nak-yon veut créer un nouveau parti

Photo : YONHAP News

Lee Nak-yon, ancien chef du Minjoo, la première formation de l'opposition, a réitéré ce matin son intention de s’allier avec les députés Keum Tae-seop et Yang Hyang-ja afin de créer un nouveau parti au début de l’année prochaine.Au micro de la KBS, l’ex-Premier ministre a déclaré avoir discuté avec l’élu indépendant et la dirigeante de l’espoir de la Corée du Sud, une nouvelle formation fondée en août dernier. Selon lui, ils partagent tous trois la même opinion sur l’orientation de la politique nationale. Quant au recrutement des membres de son parti, il compte rassembler des experts de chaque domaine et des jeunes personnes.Lee a présenté, de son côté, cinq grandes crises nationales, dont celles démographique, pandémique et de transition numérique. Il a mis l’accent sur la nécessité de créer une nouvelle formation pour guider le gouvernement dans la résolution de ces problèmes.