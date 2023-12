Monnaie numérique : Séoul et le FMI tiennent aujourd’hui une conférence internationale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Fonds monétaire international (FMI) tiendront aujourd’hui une conférence internationale sur la monnaie électronique à l’hôtel Four Seasons, à Gwanghwamun, à Séoul. L’événement aura lieu sur deux jours.Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-Premier ministre sud-coréen à l'Economie a déclaré que la monnaie numérique était une arme à double tranchant, caractérisée à la fois par l’innovation et par l’instabilité. Choo Kyung-ho a souligné que les autorités devraient donc créer un système permettant de développer ces nouvelles monnaies et les nouvelles industries sans nuire aux systèmes économique et financier actuels.Kim So-young, vice-président de la Commission des services financiers (FSC), a fait savoir, de son côté, qu’il présenterait les tendances des réglementations internationales sur la monnaie virtuelle et les politiques sud-coréennes concernées.Dans son discours, la directrice générale du FMI a reconnu la sécurité du système financier numérique et l’efficacité de ses paiements et de ses transactions. Elle a toutefois indiqué que, si ce dernier n’était pas régulé correctement, la politique monétaire et les mesures de gestion du flux du fonds pourraient en être extrêmement affaiblies. Kristalina Georgieva a donc fini son discours en soulignant la nécessité d’un contrôle approprié des émetteurs des cryptomonnaies.