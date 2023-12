Seulement 64 % des sud-Coréens pensent qu’une réunification de la péninsule est nécessaire

Photo : YONHAP News

La réunification des deux Corées semble de moins en moins importante aux yeux des sud-Coréens. C’est ce que nous apprend le sondage réalisé par le Conseil consultatif pour l'unification pacifique (PUAC) réalisé le mois dernier auprès de 1 000 hommes et femmes de plus de 18 ans.Selon le résultat, 64 % des citoyens du Sud pensent que la réunification est nécessaire. C'est un chiffre en baisse de 6,4 points par rapport à l’an dernier. C’est aussi le niveau le plus bas depuis les débuts de cette enquête, qui a commencé au premier semestre 2015.En ce qui concerne la perception qu’ils ont de la Corée du Nord, 47,2 % des sondés la considèrent comme un pays hostile dont il faut se méfier, tandis que 40,6 % d’entre eux pensent qu’elle est un partenaire à soutenir. Notamment, les personnes portant le regard le plus défavorable sur le royaume ermite sont les hommes dans la vingtaine, à 76,7 %.S’agissant de la politique à adopter l’année prochaine à l’égard de Pyongyang, la volonté de normaliser les relations intercoréennes est arrivée en tête avec 38,9 %. Viennent ensuite la dénucléarisation de la péninsule coréenne, la résolution des problèmes humanitaires et des droits de l’Homme au Nord, et la promotion de la nécessité de réunification.A propos des relations bilatérales, la perspective pessimiste était dominante. 48,9 % ont estimé que les choses empireraient l’année prochaine et seulement 5,6 % ont donné la réponse inverse.