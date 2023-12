Séoul et Stockholm coopéreront davantage dans les industries de pointe

Photo : KBS News

La Corée du Sud et la Suède ont décidé hier d’élargir la coopération de recherche dans les principales industries de pointe, telles que les navires écologiques, les nouveaux véhicules et les semi-conducteurs de puissance.L’Institut coréen d'évaluation des technologies industrielles (KEIT) a discuté des moyens de coopération avec l’institut de recherche suédois (RISE) lors d’un forum technologique Corée-Suède, tenu dans un hôtel, à Séoul. Cet événement a été organisé dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé, en septembre dernier, à Göteborg, en Suède. Le RISE et les institutions sud-cornéennes, dont le KEIT, l’institut de technologies électroniques sud-coréen (KETI) et l’Institut coréen de technologie automobile (KATECH) y ont participé.Chun Yoon-jong, le président du KEIT, a déclaré qu’il ferait en sorte que ces recherches conjointes permettent de réagir vite à l'évolution des chaînes d’approvisionnement internationales.