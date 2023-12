Relations du travail : le gouvernement privilégiera les modes alternatifs de règlement des différends

Photo : KBS News

La Commission nationale des relations du travail (NLRC) recourra aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD) américains à partir de l’année prochaine. Ces méthodes visent à résoudre les conflits entre le patronat et les syndicats à travers la conciliation et la médiation, à la place d’un procès judiciaire qui inflige un jugement.Le chef de la NLRC, Kim Tae-gi, a annoncé ce projet ce matin. Il a affirmé que lors de sa visite récente aux Etats-Unis, cinq organismes américains de règlement des litiges se sont engagés à coopérer avec la Corée du Sud sur ce sujet. Aux USA, chaque institution à des fonctions différentes, et le National Labor Relations Board (NLRB), spécialisé dans les pratiques déloyales de travail, a par exemple réglé 76,5 % de ses affaires via cette méthode des MARD.En revanche, pour la commission sud-coréenne, la part des conflits résolus grâce à la formule américaine est plutôt faible. C’est pourquoi Kim compte miser sur la nouvelle méthode et réclame l’élaboration d’une loi spécifique à l’Assemblée nationale.Pourtant, certains contestent ce choix, expliquant que si les MARD ont ces effets aux Etats-Unis, c’est parce que le pays est doté d’un système de dommages-intérêts punitifs. A ce propos, le patron de la NLRC a répliqué que parler du dédommagement risque d’entraver le déroulement de la discussion, et que ce sujet doit être examiné en fonction de chaque dossier. Et d’ajouter que le rôle de la commission est de créer une base légale pour favoriser la réconciliation.