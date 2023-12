La population sud-coréenne reculera à moins de 40 millions en 2072

Photo : KBS News

L’Institut national des statistiques (Kostat) a publié aujourd’hui ses projections démographiques pour les cinquante prochaines années. Selon ses résultats, la population sud-coréenne augmentera l’année prochaine pour atteindre 51,75 millions. Puis, elle déclinera peu à peu pour tomber en dessous de 50 millions en 2050 et enregistrer 47,11 millions.En 2072, la Corée du Sud retrouvera son niveau démographique de 1977, à savoir 36,22 millions d’habitants. Quant à sa population active, elle chutera de 36,74 millions en 2022 à 16,58 millions en 2072.La principale raison de ce déclin réside dans la baisse continuelle de naissances. Toujours d’après l’estimation du Kostat, le nombre de nouveau-nés reculera de 250 000 à 220 000 entre 2022 et 2025, avant de dégringoler à 160 000 en 2072. Le taux de fécondité serait de 0,68 enfant par femme l’année prochaine et 1,08 en 2050.En revanche, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans poursuivra sa progression. Ces dernières étaient 8,98 millions en 2022, et franchiront le seuil des 10 millions en 2025 pour s’élever à 17,27 millions en 2072.En conséquence, l’espérance de vie qui s’est établie à 83,5 ans cette année devrait également augmenter. Elle s’accroîtra à 88,6 ans en 2050 et dépassera 90 ans en 2072. Le nombre d’immigrés étrangers dans le pays sera également en augmentation. L’institut sud-coréen a prévu une hausse de 55 000 individus chaque année à partir de 2030. Cela diffère de sa prévision de 30 000 à 40 000 qu’il avait faite il y a deux ans.