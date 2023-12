Le cinéma sud-coréen retrouve 70 % de ses niveaux de recettes d’avant le COVID-19 en novembre

Photo : YONHAP News

Les films sud-coréens ont enregistré 41,1 milliards de wons de recettes, soit 29 millions d’euros, en novembre, avec 43,2 millions d’entrées.A en croire les données publiées aujourd’hui par le Conseil du film (KOFIC), le cinéma sud-coréen a donc récupéré 70,2 % de ses niveaux de recettes d’avant la pandémie de COVID-19. Il s’agit d’une hausse de 22,5 % par rapport au chiffre affiché en novembre 2022. Entre 2017 et 2019, les recettes moyennes du même mois se sont élevées à 58,6 milliards de wons, soit 41,45 millions d’euros.Le KOFIC a analysé que « 12.12: The Day » avait contribué à ce rebond des recettes et de la fréquentation cinématographiques. Le long métrage, basé sur le coup d’Etat du 12 décembre 1979, a attiré 2,95 millions de spectateurs entre 22 et 31 novembre avec 27,7 millions de wons.L’institution cinématographique a prévu que ce film pourrait même devenir le deuxième à dépasser la barre des 10 millions d’entrées après « The Roundup: No Way Out ».