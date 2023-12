Robotique : Séoul annonce un plan d’investissement de 3 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a annoncé aujourd’hui une vision et des stratégies claires visant à faire de la robotique un nouveau moteur de croissance du pays du Matin clair.Le gouvernement prévoit d’abord d’investir, avec le secteur privé, plus de 3 000 milliards de wons, ou 2,12 milliards d’euros, dans huit technologies clés. Il formera aussi plus de 15 000 experts en robotique en coopération avec l'industrie de la mobilité.Ce n’est pas tout. Séoul développera des entreprises spécialisées dans les robots intelligents avec un chiffre d’affaires de plus de 100 milliards de wons, l’équivalent de 70,74 millions d’euros. Et, d’ici 2030, plus d’un million de robots seront distribués à tous les secteurs, y compris l’industrie manufacturière, la logistique et les services du bien-être. L’exécutif cherche également à modifier la loi relative aux robots intelligents pour suivre l’évolution industrielle.Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, Bang Moon-kyu, a déclaré que toutes les capacités politiques du pays seraient mobilisées pour que le secteur de la robotique sud-coréen puisse obtenir des technologies internationales.